Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: progression de 67% du RBE en 2023 information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Vallourec publie un BPA de 2,07 euros au titre de 2023, contre -1,60 euro l'année précédente, ainsi qu'un RBE en progression de 67% à près de 1,2 milliard d'euros, supérieur à la limite haute de sa fourchette précédemment communiquée.



Au cours de l'exercice, le fabricant de tubes sans soudure a enregistré un chiffre d'affaires de 5,11 milliards d'euros, en croissance de 5% (+6% à taux de change constants), un effet volume de -14% ayant été plus que compensé par un effet prix/mix de +18%.



Pour 2024, Vallourec prévoit un fort RBE, une génération de trésorerie globale positive et une poursuite de la réduction de la dette nette, celle-ci ayant été réduite de moitié sur l'année écoulée à 570 millions d'euros.



'Nous sommes en bonne voie pour atteindre une dette nette nulle fin 2025, au plus tard. Suite à notre désendettement, nous avons pour objectif un retour significatif aux actionnaires, potentiellement dès 2025', déclare son PDG Philippe Guillemot.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -5.38%