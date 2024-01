Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: pourrait refranchir les 14,5E information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - Le titre est la seule hausse du SBF120 ce matin. Vallourec pourrait refranchir les 14,5E et tester les 14,80E dans la foulée: le prochain objectif se situe à 15,3E, une résistance remontant à mi-juin 2020.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +0.21%