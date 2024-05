Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec : plusieurs échecs sous 17,2E, surveiller 16E information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 15:26









(CercleFinance.com) - Vallourec a subi plusieurs échecs sous 17,2E mi mai, puis retombe sous 16,5E : il faut surveiller le comportement du titre à l'approche du support des 16E (testé les 2 et 16 mai).

En cas d'enfoncement, risque de correction en direction du 'gap' des 15,05E du 12 mars puis de l'ex-résistance des 14,6E (testée du 5 janvier au 6 mars).





Valeurs associées VALLOUREC 16.28 EUR Euronext Paris -2.34%