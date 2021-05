Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : plan de sauvegarde approuvé par le Tribunal Cercle Finance • 20/05/2021 à 08:48









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce que le Tribunal de commerce de Nanterre, après avoir notamment constaté que les autorisations réglementaires requises avaient été obtenues, a approuvé son plan de sauvegarde, que tous les créanciers sont ainsi tenus d'exécuter. La prochaine étape de la restructuration financière est le lancement de l'augmentation de capital avec maintien du DPS et garantie par les créanciers, qui devrait intervenir début juin, sous réserve de l'approbation du prospectus par l'AMF. Le fabricant de tubes sans soudures précise que le calendrier indicatif des étapes de sa restructuration financière sera mis à jour lors de la mise à disposition du prospectus relatif à l'augmentation de capital.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -0.83%