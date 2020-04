Vallourec : plan de réduction d'effectifs en Amérique du Nord

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce ce lundi un plan de réduction de ses effectifs en Amérique du Nord, en réponse à la chute importante et brutale d'activité prévue par ses clients pétroliers et gaziers, réduction affectera plus de 900 postes.

Ce plan, concernant ainsi plus du tiers de l'effectif total en Amérique du Nord, touchera l'ensemble des usines et fonctions support de la zone. Il prendra effet dans les prochaines semaines, après information interne et obligations règlementaires.

Par ailleurs, le spécialiste des tubes sans soudures met en place les mesures d'adaptation des heures travaillées en fonction de l'activité, ainsi que la réduction des coûts fixes et des investissements, tout en renforçant les mesures de sécurité contre le Covid-19.