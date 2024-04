Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: placement d'une offre d'obligations senior information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce le placement d'une offre d'obligations senior à échéance 2032 d'un montant total en principal de 820 millions de dollars, en vue principalement de financer le rachat des 1.023,4 millions d'euros dus au titre des obligations à échéance 2026.



Dans le cadre de cette offre, le groupe a aussi conclu avec un panel international diversifié de prêteurs un nouveau contrat de crédit renouvelable multidevises (RCF) de 550 millions d'euros sur cinq ans pour remplacer le RCF existant de 462 millions.



Enfin, certaines de ses filiales ont conclu un avenant à leur contrat de crédit ABL aux Etats-Unis, qui prévoit une augmentation de 140 millions de dollars du total des engagements pour le porter à 350 millions, ainsi qu'une extension de la date d'échéance à 2029.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -1.36%