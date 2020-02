Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : perte nette de -338 millions d'euros en 2019 Cercle Finance • 19/02/2020 à 19:03









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 4 173 millions d'euros en 2019, en hausse de 6,4 % par rapport à 2018 (+ 5 % à taux de change constants). Le résultat brut d'exploitation s'établit à 347 millions d'euros, en amélioration de 197 millions d'euros par rapport à 2018. Le résultat d'exploitation est de - 17 millions d'euros, en amélioration de + 260 millions d'euros par rapport à 2018. Le résultat net, part du Groupe, est une perte nette de - 338 millions d'euros, contre - 502 millions d'euros pour l'exercice 2018. ' Compte tenu des tendances actuelles sur le plan économique et sur ses marchés, le Groupe se fixe les objectifs suivants : résultat brut d'exploitation de 500 millions d'euros, flux de trésorerie disponible légèrement positif, point bas attendu au premier trimestre pour le RBE et pour le flux de trésorerie disponible du fait de la saisonnalité habituelle, avec un second semestre largement meilleur que le premier semestre ' indique le groupe.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +0.42%