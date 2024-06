Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: participation à un salon à Houston information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce sa participation à l'Hydrogen Technology Conference & Expo North America, organisée conjointement avec la Carbon Capture Technology Conference & Expo North America, qui se tiendront à Houston (Texas), ces 26 et 27 juin.



En tant qu'exposant pour la troisième année consécutive, le fabricant français de tubes sans soudures mettra en avant son portefeuille Vallourec New Energies, comprenant des solutions innovantes pour la transition énergétique.



Vallourec présentera également Delphy, sa dernière innovation technologique pour le stockage de l'hydrogène, conçue pour stocker en toute sécurité une capacité de 1 à 100 tonnes d'hydrogène gazeux comprimé avec une emprise au sol minimale.





Valeurs associées VALLOUREC 14,74 EUR Euronext Paris -2,38%