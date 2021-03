Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : opération réussie pour Serimax Cercle Finance • 25/03/2021 à 12:32









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce que Serimax, sa filiale spécialisée dans le soudage, avait été désignée pour le soudage de risers caténaires en acier (SCR) de 2,93 km dans le cadre de Lingshui 17-2, un projet d'exploitation de gisement de gaz en eaux profondes, en Chine. Le 28 février 2021, la ligne de 6 pouces que Serimax avait soudée a été récupérée du fond marin et reliée au semi-submersible sans aucun problème, précise Vallourec. La profondeur du champ de 1 450 mètres a entraîné un défi technique important en raison de la sensibilité à la fatigue du SCR. 'Nous avons reçu une lettre de remerciement de l'équipe du projet de développement de Lingshui 17-2, adressée à Serimax en Malaisie', annonce Vallourec.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +2.99%