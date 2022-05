Vallourec: Oddo relève son objectif de cours sur le titre information fournie par Cercle Finance • 20/05/2022 à 10:20

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Vallourec, avec un objectif de cours relevé de 14,5 à 16,5 euros.



Le bureau d'analyses ajuste sa séquence d'EBITDA sur 2021/2024 de 13% et anticipe désormais 'une croissance significative' de l'EBITDA 22, celui-ci étant attendu à 626 ME, en hausse de 27,4% par rapport à 2021.



'En intégrant les objectifs d'économies de coûts communiqués par le groupe, cela reviendrait à afficher un EBITDA 24 supérieur à 1 MdE', souligne l'analyste qui juge d'ailleurs cette perspective 'de plus en plus crédible'.



Si Oddo pointe du doigt des tensions sur le BFR (sans gravité à ce stade du cycle) ainsi qu'une légère hausse de la dette nette sur le trimestre (1213 ME contre 958 ME fin 2021), 'nous pensons que le groupe va être en mesure de réduire celle-ci au cours des prochains trimestres' poursuit l'analyste.



'Vallourec a annoncé la fermeture de ses 3 usines en Allemagne qui devrait lui permettre de générer 130 ME d'EBITDA supplémentaires ainsi que des réductions des Capex de 20 ME (plein effet T1 24)', conclut Oddo.