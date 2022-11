Vallourec: Oddo maintient son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 12:36

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Vallourec avec un objectif de cours inchangé de 16,5 euros.



Le bureau d'analyses s'attend à un très bon 4e trimestre, après un 3e trimestre mitigé (EBITDA moins bon qu'attendu mais FCF supérieur aux attentes).



Dans ce contexte, le groupe maintient sa guidance 2022 avec un RBE attendu entre 650 et 750 ME (ODDO BHF 700 ME, consensus 722 ME), malgré une production prévisionnelle de minerai de fer de seulement 3.8 Mt par rapport à une capacité de 8.7 Mt.



De plus, 'le nouveau set up industriel qui sera effectif début 2024 devrait permettre de générer 230 ME d'économies et 250 ME de FCF additionnels', souligne l'analyste.