Vallourec : Oddo confirme sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa recommandation Surperformance sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 13 E après les résultats du troisième trimestre 2021.

' A l'issue de sa restructuration financière finalisée fin juin, la situation bilantielle a été assainie et le groupe redevient ' investissable ', selon nous, pour certaines catégories d'investisseurs (fonds restructurations ou investisseurs sans filtre ESG fort) ' indique Oddo.

L'analyste souligne que l'EBITDA atteint 128 ME (contre 71 ME au 3ème trimestre 2020), en ligne avec les attentes de 130 ME, soit une marge de 15,3% sur le trimestre. ' La perte nette est en ligne avec les attentes à -7 ME contre -69 ME au T3 2020 '.

' Vallourec table sur un EBITDA, pour l'ensemble de l'année, dans le bas de fourchette communiquée en juillet : 475- 525 ME (consensus 480 ME ; Oddo BHF 485 ME) compte tenu de la baisse récente des prix du minerai de fer ' indique l'analyste.