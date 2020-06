Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : objectifs de réduction des émissions carbone Cercle Finance • 26/06/2020 à 07:19









(CercleFinance.com) - Vallourec a fait part jeudi soir de ses ambitions en termes de réduction de ses émissions carbone directes et indirectes à horizon 2025 en prenant l'année 2017 comme référence, objectifs approuvés par la Science Based Targets initiative (SBTi). Concrètement, le fabricant de tubes sans soudures s'engage à réduire ses émissions directes de 20%, ainsi que l'ensemble de ses émissions directes et indirectes de 25%, s'alignant ainsi avec les dispositions de l'Accord de Paris.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +0.39%