Vallourec: nouvelle séance de hausse, des brokers à l'achat information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 14:43

(CercleFinance.com) - Le titre enregistre une troisième séance de hausse consécutive avec un gain total de près de 10%. Le titre profite de plusieurs analyses positives.



AlphaValue a annoncé ce matin avoir relevé à 'accumuler' contre 'alléger' sa recommandation sur Vallourec, avec un objectif de cours inchangé à 16,2 euros.



Au-delà de résultats de premier trimestre jugés 'satisfaisants', le bureau d'études estime que le plus important est que le fabricant de tubes pour l'énergie soit bien 'de retour sur les rails'.



'Nous pensons que le contexte particulièrement porteur des prix du pétrole ne peut qu'aider Vallourec à retrouver un niveau de marge opérationnelle décent après avoir traversé plusieurs années difficiles', souligne-t-il.



Le cabinet parisien ajoute que l'arrivée des fonds Apollo et SVP Global en tant qu'actionnaires de référence, suite au succès de la restructuration financière bouclée l'an dernier, constitue un autre facteur favorable susceptible d'entretenir la dynamique positive du groupe, en particulier depuis la mise en place d'une nouvelle équipe de direction.



Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Vallourec, avec un objectif de cours relevé de 14,5 à 16,5 euros.



Le bureau d'analyses ajuste sa séquence d'EBITDA sur 2021/2024 de 13% et anticipe désormais 'une croissance significative' de l'EBITDA 22, celui-ci étant attendu à 626 ME, en hausse de 27,4% par rapport à 2021.



'En intégrant les objectifs d'économies de coûts communiqués par le groupe, cela reviendrait à afficher un EBITDA 24 supérieur à 1 MdE', souligne l'analyste qui juge d'ailleurs cette perspective 'de plus en plus crédible'.



Si Oddo pointe du doigt des tensions sur le BFR (sans gravité à ce stade du cycle) ainsi qu'une légère hausse de la dette nette sur le trimestre (1213 ME contre 958 ME fin 2021), 'nous pensons que le groupe va être en mesure de réduire celle-ci au cours des prochains trimestres' poursuit l'analyste.



'Vallourec a annoncé la fermeture de ses 3 usines en Allemagne qui devrait lui permettre de générer 130 ME d'EBITDA supplémentaires ainsi que des réductions des Capex de 20 ME (plein effet T1 24)', conclut Oddo.