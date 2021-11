Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : nouvelle séance de hausse, +22% en 3 jours information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa progression aujourd'hui avec un gain de près de 2,2% et aligne une troisième séance de hausse consécutive (environ +22% en trois séance). Kepler Cheuvreux est passé à l'achat sur le titre Vallourec, avec un objectif de cours relevé à 11 euros, estimant qu'il est désormais possible de 'spéculer' sur la valeur. La société de Bourse parisienne tente de relativiser le plongeon de 14% qui a suivi, jeudi dernier, la présentation des comptes trimestriels du groupe. 'Au niveau de cours actuels, les risques sont limités et nous pensons que nous pouvons nous montrons 'spéculatifs' en devenant acheteurs sur la valeur', explique le bureau d'études. Kepler Cheuvreux évoque par ailleurs le redressement plus marqué que prévu de l'activité de tubes en acier sans soudures pour l'industrie pétrolière (OCTG) , qui bénéficie de prix au plus haut aux Etats-Unis. Et s'il reconnaît que la sortie du marché allemand pourrait être difficile à se concrétiser, l'analyste note qu'une cession pure et simple de l'Europe, suivie d'une prise de contrôle totale des filiales américaines et brésiliennes, viendrait, elle, soutenir les résultats.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +2.19%