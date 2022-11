Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: nouvelle commande auprès d'ExxonMobil Guyana information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 18:09









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir remporté une importante commande de tubes de conduite auprès d'ExxonMobil Guyana.



Dans le cadre de ce contrat, Vallourec livrera des tubes de conduite destinés au projet Uaru en eaux profondes d'ExxonMobil Guyana.



Le projet Uaru se situe dans le bloc Stabroek, un bassin stratégique de 26 800 km2 au large du plateau continental du Guyana.



' Ce contrat pour Uaru consolide le partenariat stratégique entre Vallourec et ExxonMobil Guyana, qui s'appuie déjà sur un carnet de commandes bien rempli avec environ 90 000 tonnes (soit 520 km) de tubes de conduite commandées depuis décembre 2021 ' indique le groupe.





