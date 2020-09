Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : nouvelle chute après la dégradation de S&P Cercle Finance • 03/09/2020 à 10:09









(CercleFinance.com) - Le titre Vallourec chute ce matin de près de 8% (suite à une chute d'environ 10% hier) après la dégradation à CCC- hier soir de S&P suite à l'annonce d'une extension de la restructuration financière. La société a indiqué mardi poursuivre des discussions, notamment avec ses actionnaires de référence et ses banques, en vue de la définition d'un nouveau dispositif de refinancement. ' A la suite de ces échanges, la société envisage d'étendre le dialogue à l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires, et des autres parties prenantes, en vue de parvenir à une restructuration financière qui appréhende l'ensemble des emprunts contractés au niveau de Vallourec SA et qui permette de traiter ses échéances à venir et de rééquilibrer sa structure financière, en tenant compte des conséquences de la crise du Covid et des marchés pétroliers sur son activité ' a indiqué le groupe. La société souhaite se donner la possibilité de demander la nomination d'un mandataire ad hoc.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris 0.00%