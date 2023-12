Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec : nouvel échec sous 14,5E, objectif atteint ? information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 11:34









(CercleFinance.com) - Vallourec retombe sur 14E (ex-zénith du 1er décembre) après un nouvel échec sous 14,5E.

Un objectif majeur a été atteint (ex-zénith du 16 février et 8 mars 2023 puis aussi du 1er mars 2021) mais on ne peut exclure une poursuite du mouvement en direction de 17E (zénith des 9 avril et 8 juin 2020).





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -1.16%