Vallourec : nouveau sell-off, -9% et test de 15,21E

(CercleFinance.com) - Vallourec est victime d'un nouveau sell-off (-9% et 'gap' sous 16,02E) qui précipite le cours vers un nouveau plus bas absolu, vers 15,21E, niveau proche de la base du canal de correction inauguré sous 48E (déjà une division par plus de 3) le 9 juin dernier (au fixing d'ouverture). Un sursaut reste envisageable vers 15,5E après une division par 2 depuis le 13 août (31E à l'ouverture)

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -6.99%