Vallourec : nouveau plancher historique à 18,674E

(CercleFinance.com) - Pas de salut pour Vallourec: la palier psychologique des 20E n'a pas arrêté la débâcle et le titre a inscrit un nouveau plancher historique à 18,674E. Ce fut la 20ème séance de baisse sur une série de 21 et l'analyse technique ne peut conclure que le sursaut final vers 19E met un terme à la chute toboggan du titre depuis 44,8E, il n'est pas impossible d'aller chercher 16E, soit -50% depuis les 32E du 12 août.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -3.20%