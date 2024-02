Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: nouveau directeur de la communication information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce la nomination de Damien Rebourg en tant que directeur de la communication et des affaires publiques. Il rejoint à ce titre le comité exécutif et succède à Valérie La Gamba sur le périmètre communication groupe.



'Damien apporte au groupe sa très grande expérience de l'ensemble des problématiques communication et affaires publiques dans des environnements complexes et internationaux', commente Philippe Guillemot, le PDG du fabricant de tubes sans soudures.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris 0.00%