Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: nouveau directeur Amérique du Sud information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce la nomination de Pierre d'Archemont en tant que directeur Amérique du Sud, succédant à Alexandre Lyra. Il prendra ses fonctions le 14 juillet et rejoindra le comité exécutif du fabricant de tubes sans soudure.



'Pierre aura la responsabilité d'accélérer le transfert de nos activités européennes vers nos usines brésiliennes tout en accélérant notre développement au Brésil', explique le PDG Philippe Guillemot, qui pointe aussi son expérience de la région et du secteur automobile.



Après avoir pris en 2011 la direction générale du Brésil et de l'Argentine de Plastic Omnium, Pierre d'Archemont a occupé, à partir de 2014, le poste de VP régional Brésil et Argentine en charge du redressement opérationnel et financier de Visteon.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +2.70%