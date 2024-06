Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: nouveau centre dédié aux nouvelles énergies information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Vallourec a présenté mardi son nouveau centre technologique de pointe dédié aux nouvelles énergies, un métier appelé à représenter entre 10% et 15% de son résultat d'exploitation d'ici à 2030.



Ces nouvelles installations - consacrées à la recherche et développement (R&D) et basées à Aulnoye-Aymeries dans le nord de la France - doivent notamment permettre au groupe de capitaliser sur sa dernière solution de stockage vertical d'hydrogène baptisée 'Delphy'.



Suite à l'inauguration de ce démonstrateur, l'an dernier, Vallourec dit avoir constaté un intérêt commercial 'important' pour ce système conçu pour stocker de l'hydrogène comprimé dans des tubes verticaux jusqu'à 100 mètres sous terre.



A ce jour, la demande potentielle représente selon lui quelque 50 projets, soit une opportunité de chiffre d'affaires estimée à plus de deux milliards d'euros, avec la perspective d'accroître ses marges.



Dans un communiqué, le spécialiste des tubes pour le secteur de l'énergie indique anticiper le déploiement commercial du premier système en 2025.



Vallourec a renouvelé par ailleurs son ambition de voir les activités tirées des nouvelles énergies représenter de 10% à 15% de son résultat brut d'exploitation d'ici à la fin de la décennie.



Cela implique des volumes facturés en 2030 quatre fois supérieurs aux prises de commandes de 2023, précise-t-il, déclarant anticiper une croissance essentiellement tirée par l'hydrogène, mais aussi par la capture, séquestration et stockage du carbone (CCUS) et la géothermie.





Valeurs associées VALLOUREC 15.89 EUR Euronext Paris -2.46%