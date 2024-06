Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: nomination pour l'Amérique du Sud information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce la nomination d'André Lacerda au poste de directeur de la région Amérique du Sud pour le segment tubes. A ce titre, il intègre le comité exécutif du groupe, et sera rattaché à Bertrand Frischmann, directeur des opérations Amériques.



André Lacerda a acquis une solide expérience internationale dans des groupes comme Weir, Aliaxis ou Vesuvius. Il a également une bonne connaissance de Vallourec et de ses marchés, ayant déjà occupé plusieurs postes dans l'entreprise entre 2000 et 2008.





Valeurs associées VALLOUREC 16.29 EUR Euronext Paris -0.21%