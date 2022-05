Vallourec: nomination dans la Transition Energétique information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 18:17

(CercleFinance.com) - Vallourec annoncela nomination d'Ulrika Wising au poste de Senior Vice President Transition Energétique et son entrée au sein du Comité Exécutif du Groupe.



Alors que Vallourec s'inscrit depuis deux ans dans une trajectoire durable - avec plus de87%de sesusinesalimentées par des énergiesélectriques bas carbone - la société compte mettre l'accent sur cinq segments prometteurs: géothermie,séquestration du carbone, hydrogène, éolien offshore et solaire.



Dans ce cadre, 'Ulrika jouera un rôleclédans la poursuite de la transformation de Vallourec.Elle renforcera notre orientation et nos engagementsen faveurde la transition énergétique et sera chargée d'accélérer et de développer de nouvelles opportunités commerciales rentables pour le Groupe', a indiqué Philippe Guillemot, dirigeant de Vallourec.



Ulrika Wising travaillait auparavant chez Shell au sein du pôle 'New Energies'et a aussi exercé chez Macquarie Group,enqualité deVP Solar and Battery Storage.