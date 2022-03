Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Vallourec: nomination d'un nouveau PDG information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 08:50

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce que son comité des nominations et de la gouvernance a décidé de sélectionner Philippe Guillemot pour succéder à Edouard Guinotte en tant que PDG, nomination pour un mandat de quatre ans et prenant effet immédiatement.



Philippe Guillemot était jusqu'à récemment directeur général d'Elior Group. Auparavant, il avait été directeur des opérations et des ventes chez Alcatel-Lucent et directeur général et membre du conseil d'administration d'Europcar.



A la tête du fabricant de tubes sans soudures, il aura pour mission d'accélérer l'exécution de son plan stratégique global en privilégiant une logique de 'valeur par rapport au volume' et en abaissant sensiblement le seuil de rentabilité de la société.