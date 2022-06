Vallourec : Mutares a conclu l'acquisition de Vallourec Bearing Tubes

(AOF) - Mutares SE & Co. KGaA a conclu avec succès l'acquisition de Vallourec Bearing Tubes (VBT) auprès de Vallourec. L'entreprise renforce ainsi le segment Ingénierie et Technologie en tant que nouvelle plateforme d'investissements, et opérera à l'avenir sous le nouveau nom de VALTI. Basée à Montbard, en Bourgogne-Franche-Comté, la société emploie plus de 200 salariés et réalise un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros.

Vallourec Bearing Tubes est un fabricant européen de tubes de précision en acier sans soudure, produits selon les normes les plus exigeantes.

Deuxième acteur sur le marché européen des tubes pour l'industrie de roulement, l'entreprise fournit ses produits à divers acteurs industriels du roulement, de la mécanique, du pétrole et du gaz.

- Co-leader mondial, avec Tenaris, du marché des tubes en acier sans soudure (12 % de parts de marché) et leader mondial des solutions tubulaires premium ;

- Chiffre d’affaires de 3,4 Mds€, avec un positionnement fort dans le secteur pétrole-gaz (54 %), devant l’industrie en forte progression (36 %), la pétrochimie (6 %) et l’énergie électrique ;

- Nouveau modèle économique en 3 piliers : réduction des capacités de production en Europe, renforcement de la présence dans les 2 Amérique, au Moyen-Orient et en Asie du sud-est, plan de transformation vers une meilleure compétitivité ;

- Capital non opéable en raison de la présence de la BPI (2 %), les fonds Apollo étant 1ers actionnaires avec 20 % des titres et Edouard Guinotte, directeur général, présidant le conseil de 9 administrateurs ;

- Bilan assaini par l’augmentation de capital de juin 2021 avec des capitaux propres de 1,8 Md€ et des disponibilités de 1,1 Md€ face à 958 M€ de dette nette mais autofinancement négatif de 284 M€.

- Stratégie « Accélération » de croissance rentable via l’excellence industrielle et des fonctions support plus efficientes avec un objectif d’économies brutes de 200 M€ sur 2021-22 ;

- Stratégie d’innovation soutenue par 6 centres de R&D visant à :

- capitaliser sur l’avantage technologique (connexions VAM®) et les solutions digitales diffusées auprès des clients via la plateforme Smartengo Vallourec.smart,

- répondre aux défis de légèreté dans l’industrie, de rendement des centrales dans l’énergie électrique et de complexité des transports et stockage dans l’huile et gaz

- soutenir les propositions des salariés via les challenges d’Open Innovatin et le Booster ;

- Stratégie environnementale dans la liste A du CDP et validée par le SBTi en 2 volets :

- offre de solutions à la transition énergétique pour la géothermie, l’éolien offshore, le capture&stockage de carbone et l’hydrogène avec pour objectif « une hausse significative du chiffre d’affaires sur 2020-30 », ;

- diminution de l’impact : 40 d’énergie renouvelable, 96 % des déchets revalorisés, 43 % de l’acier issu du recyclage ;

- Qualité productive des 3 sites industriels majeurs : Youngstone aux Etats-Unis d’où un avantage compétitif pour le groupe favorisé par la hausse des droits de douane sur l’acier, VSB au Brésil, et Tianda en Chine ;

- Succès de Vallourec Umbilicals en charge des tubes pour ombilicaux offshore ;

- Déploiement des routes compétitives brésilienne et chinoise avec une production de tubes attendue de 500kt en 2024 contre 300kt en 2019.

