Vallourec : menace de s'enfoncer sous le support des 13,4E information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 16:56









(CercleFinance.com) - Vallourec menace de s'enfoncer sous le support des 13,4E du 7 février et validerait au passage la cassure d'un support oblique court terme.

Le titre s'expose à un risque de décrue vers 12,65E (ce qui comblerait le 'gap' du 13/12/2023) et tentera de préserver le support des 12,47E du 12/12/2023.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -3.00%