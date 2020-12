Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : lourde rechute de -8% sous les 26E Cercle Finance • 03/12/2020 à 11:25









(CercleFinance.com) - La tendance haussière est clairement compromise sur Vallourec qui subit une lourde rechute de -8% sous les 26E, enfonçant nettement le fragile support des 27,2E du 26/11. Plus de support technique à proprement parler avant la fermeture du 'gap' des 24,1E du 23/11, le principal palier de soutien se situant à 20E.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -6.60%