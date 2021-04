Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : les résolutions du plan de sauvegarde approuvées Cercle Finance • 20/04/2021 à 08:41









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce que la totalité des résolutions nécessaires à la mise en oeuvre de la restructuration financière prévue par le projet de plan de sauvegarde de la Société ont été approuvées, à plus de 83% des votes exprimés. Toutes les autres résolutions soumises à l'Assemblée générale mixte des actionnaires de Vallourec ont également été approuvées. De même, la suppression des droits de vote double a été approuvée par l'Assemblée spéciale des détenteurs d'actions de la Société à droits de vote double.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -1.66%