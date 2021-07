Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : le titre progresse, Jefferies passe à l'achat Cercle Finance • 30/06/2021 à 14:20









(CercleFinance.com) - Le titre Vallourec s'adjuge mercredi l'une des plus fortes hausses du SBF 120 à la suite d'un relèvement de conseil des analystes de Jefferies, passés de 'conserver' à 'acheter' sur la valeur. A 14h15, le fabricant de tubes pour le secteur de l'énergie affiche un gain de 2,2%, alors que l'indice SBF 120 recule de 0,5%. Le secteur pétrolier cède quant à lui 0,5%. Dans une note de recherche publiée ce matin, les analystes de Jefferies se montrent optimistes quant à la restructuration financière engagée par le groupe. Jefferies souligne que ces mesures devraient calmer les inquiétudes au sujet du bilan et réduire les dépenses d'intérêt, ce qui devrait favoriser par la même la conversion de l'Ebitda en flux de trésorerie. A ce titre, le bureau d'études s'attend à ce que le flux de trésorerie (FCF) du groupe atteigne l'an prochain des sommets depuis l'exercice 2015.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +6.41%