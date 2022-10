Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: lauréat du 1er prix ESG Excellence information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 12:15









(CercleFinance.com) - Vallourec fait savoir que la National Ocean Industries Association (NOIA) l'a désigné comme lauréat du prix Environmental, Social, & Governance (ESG) Excellence, décerné pour la première fois.



La candidature de Vallourec a été évaluée par un panel indépendant d'experts de FTI Consulting, Pickering Energy Partners, Cornerstone Government Affairs, ainsi qu'un expert indépendant du secteur.



'Cette récompense témoigne de notre engagement de longue date envers les principes de l'ESG et de notre volonté constante de nous assurer que nous faisons ce qu'il faut pour notre environnement, nos communautés et nos employés', a réagi Bertrand Frischmann, Senior Vice President Vallourec Amérique du Nord







