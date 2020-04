Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : lancement du regroupement d'actions Cercle Finance • 23/04/2020 à 08:49









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce le lancement du regroupement de ses actions par voie d'échange de 40 existantes contre une nouvelle, approuvé par les actionnaires de la société réunis en assemblée générale mixte le 6 avril. 'Cet ajustement technique est purement arithmétique et sans impact sur la valeur des titres Vallourec détenus en portefeuille par les actionnaires', précise toutefois le fabricant de tubes sans soudures. La période d'échange se déroulera durant 30 jours à compter de cette date, soit du 23 avril au 22 mai inclus. Les actions non regroupées seront radiées de la cote à l'issue de la période de regroupement.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +1.18%