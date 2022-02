Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: lance une application mobile pour ses clients information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 16:19









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce le lancement d'une nouvelle application mobile, VallourecAdditive Manufacturing, à destination de ses clients. Ceux-ci pourront alors saisir directement leurs spécifications dans l'interface, dans le cadre de la fabrication additive.



La chaîne de valeur digitale de Vallourec est ainsi conçue pour que le client puisse passer de l'idée initiale au produit final en quelques clics seulement ; l'objectif étant de simplifier les commandes de pièces pouvant être créées en fabrication additive, explique Vallourec.



Grâce à un fichier numérique centralisé, un fabricant local pourra simplement appuyer sur un bouton et imprimer une pièce immédiatement - et à proximité du site où elle sera utilisée.



L'objectif de l'application est d'identifier les besoins spécifiques des clients et de déterminer si le projet est réalisable en fabrication additive. Elle fournit également une estimation du planning pour le projet.







