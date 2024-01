Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec : la série baissière s'arrête vers 13E information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 11:57









(CercleFinance.com) - Vallourec met fin à une série baissière de 6 séances qui a ramené le cours de 14,5E le 5 janvier à 13E.

Une remontée au-delà de 13,35E pourrait favoriser un retracement de 50% en direction de 13,75E, et pourquoi pas un retour au zénith : en effet, une séquence identique (6 séances de repli du 4 au 12 décembre et 12% de perdu) s'était soldée par l'entame du récent rallye entre 12,45 et 14,45E.





