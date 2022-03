Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: la rémunération du nouveau DG approuvée par le CA information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 12:58









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce que son conseil d'administration (CA) a approuvé le 26 mars la politique de rémunération de Philippe Guillemot qui a été nommé président du conseil d'administration et directeur général de la société le 20 mars 2022 dernier.



Cette politique de rémunération doit aussi être soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires, précise Vallourec.



À titre préliminaire, il est précisé que, conformément aux recommandations du code de gouvernement d'entreprise Afep-Medef, Philippe Guillemot ne bénéficiera pas d'un contrat de travail.



La rémunération annuelle brute a été fixé à un million d'euros, assortie d'une rémunération annuelle variable de 100 % de la rémunération annuelle brute fixe en cas de réalisation des objectifs annuels, et de 135% en cas de dépassement.



Par ailleurs, il est envisagé que le conseil d'administration attribue à Philippe Guillemot, en sa qualité de directeur général, un certain nombre d'actions gratuites au titre de l'exercice 2022, sous réserve également de l'approbation de cette politique de rémunération par la prochaine Assemblée Générale annuelle des actionnaires.







