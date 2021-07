Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : la nouvelle structure de gouvernance adoptée Cercle Finance • 02/07/2021 à 10:25









(CercleFinance.com) - Vallourec a annoncé que son nouveau conseil d'administration s'était réuni pour la première fois hier suite à la finalisation de la restructuration financière du groupe. Les administrateurs ont adopté l'ensemble des décisions proposées, à commencer par l'unicité des fonctions de président du conseil et de directeur général, confiées à Edouard Guinotte. Sur les huit membres du conseil, deux ont été proposés par le fonds d'investissement américain Apollo, le nouvel actionnaire de référence du fabricant de tubes sans soudure avec une participation de plus de 20%. L'action perdait 1,6% vendredi matin à la Bourse de Paris, ce qui portait à plus de 9% la perte accusée depuis le début de l'année.

