Vallourec: interruption de sa mine de fer à Pau Branco

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce l'interruption provisoire de l'exploitation de sa mine de fer à Pau Branco suite aux pluies exceptionnelles dans cette région du Brésil.



' Le samedi 8 janvier 2022, à la suite des pluies exceptionnelles ayant affecté l'Etat du Minas Gerais (Brésil), une partie du parc de résidus miniers de la mine de fer de Vallourec à Pau Branco a glissé dans une retenue d'eau de pluie ' indique le groupe.



Vallourec s'est vu notifier une amende de 288 millions de réals brésiliens (environ 45 millions d'euros), que le groupe entend contester.



L'exploitation de la mine a été suspendue, et les équipes de Vallourec sont en discussion avec les autorités compétentes.





