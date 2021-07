Vallourec : gagne près de 3% avec le soutien d'un analyste

(CercleFinance.com) - Vallourec progresse d'environ 3% à Paris, porté par une analyse d'Oddo qui, après la récente restructuration financière de la société, a réinitié la couverture du titre avec une recommandation 'surperformance' et un objectif de cours de 11 euros, contre 3,8 euros précédemment.

'La situation financière a été assainie et le groupe redevient 'investissable'', juge l'analyste, qui indique que le groupe dispose désormais de plus de flexibilité financière, d'une dette réduite de 1,8 MdE et d'une marge de manoeuvre lui permettant d'affronter trois années très difficiles.

Dans ce contexte, le broker anticipe un EBITDA de 94 ME au titre du 2e trimestre, alors que le groupe avait révisé à la hausse ses perspectives pour 2021 avec un EBITDA compris entre 350 et 400 ME et un flux de trésorerie disponible entre -340 et -260 ME.