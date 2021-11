Vallourec : gagne encore +6%, des analystes à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa progression aujourd'hui avec un gain de près de 6% et aligne une quatrième séance de hausse consécutive (environ +30% en quatre jours).

Kepler Cheuvreux est passé à l'achat sur le titre Vallourec, avec un objectif de cours relevé à 11 euros, estimant qu'il est désormais possible de 'spéculer' sur la valeur.

La société de Bourse parisienne tente de relativiser le plongeon de 14% qui a suivi, jeudi dernier, la présentation des comptes trimestriels du groupe.

'Au niveau de cours actuels, les risques sont limités et nous pensons que nous pouvons nous montrons 'spéculatifs' en devenant acheteurs sur la valeur', explique le bureau d'études.

Kepler Cheuvreux évoque par ailleurs le redressement plus marqué que prévu de l'activité de tubes en acier sans soudures pour l'industrie pétrolière (OCTG) , qui bénéficie de prix au plus haut aux Etats-Unis.

Et s'il reconnaît que la sortie du marché allemand pourrait être difficile à se concrétiser, l'analyste note qu'une cession pure et simple de l'Europe, suivie d'une prise de contrôle totale des filiales américaines et brésiliennes, viendrait, elle, soutenir les résultats.

Jefferies réaffirme de son côté sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 13 euros sur Vallourec, après la publication du fabricant de tubes sans soudures au titre du troisième trimestre, qualifiée de 'mitigée'.

'Vallourec deviendra de plus en plus un producteur basé aux Amériques avec le rachat d'intérêts minoritaires aux États-Unis, la vente prévue de l'Allemagne et la transition associée des volumes vers le Brésil', souligne le broker.

'La transition des volumes allemands vers le Brésil à elle seule générera 130 millions d'euros supplémentaires d'EBITDA d'ici 2024 et les minorités américaines offrent une plus grande exposition au marché des OCTG actuellement à la croissance la plus rapide', poursuit-il.

Oddo confirme aussi sa recommandation Surperformance sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 13 E après les résultats du troisième trimestre 2021.

' A l'issue de sa restructuration financière finalisée fin juin, la situation bilantielle a été assainie et le groupe redevient ' investissable ', selon nous, pour certaines catégories d'investisseurs (fonds restructurations ou investisseurs sans filtre ESG fort) ' indique Oddo.

L'analyste souligne que l'EBITDA atteint 128 ME (contre 71 ME au 3ème trimestre 2020), en ligne avec les attentes de 130 ME, soit une marge de 15,3% sur le trimestre. ' La perte nette est en ligne avec les attentes à -7 ME contre -69 ME au T3 2020 '.

' Vallourec table sur un EBITDA, pour l'ensemble de l'année, dans le bas de fourchette communiquée en juillet : 475- 525 ME (consensus 480 ME ; Oddo BHF 485 ME) compte tenu de la baisse récente des prix du minerai de fer ' indique l'analyste.