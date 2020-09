Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec franchit une nouvelle étape pour sa restructuration financière Reuters • 21/09/2020 à 08:15









PARIS, 21 septembre (Reuters) - Vallourec VLLP.PA , qui cherche des solutions de financement, a annoncé lundi avoir obtenu l'accord demandé aux porteurs de certaines obligations pour pouvoir solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc sans que cela constitue un cas de défaut sur sa dette. Vallourec déclare dans un communiqué avoir aussi obtenu l'accord de ses banques pour engager des discussions concernant sa restructuration financière. Le producteur de tubes sans soudure en acier avait annoncé le 1er septembre solliciter l'accord des porteurs d'obligations soumises au droit américain, dont le feu vert est nécessaire pour demander éventuellement la nomination d'un mandataire ad hoc sans que cette démarche constitue un cas de défaut. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris 0.00%