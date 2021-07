Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : finalise sa restructuration financière Cercle Finance • 01/07/2021 à 10:21









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce aujourd'hui avoir finalisé sa restructuration financière, grâce à la réalisation, avec succès, des dernières étapes prévues par le plan de sauvegarde arrêté par le Tribunal de commerce de Nanterre le 19 mai 2021. ' Grâce à une structure financière assainie et au soutien de nos nouveaux actionnaires de référence, Apollo et SVPGlobal, nous sommes à même de déployer pleinement notre plan stratégique', explique Edouard Guinotte, le p.d.-g. La feuille de route de l'entreprise s'articule désormais autour de 'deux axes majeurs', à savoir renforcer la profitabilité de son coeur de métier et activer des leviers additionnels de création de valeur (exploitation de la mine de Fer au Brésil et accélération de la transition énergétique notamment).

