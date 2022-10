Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: fin du protocole d'accord avec SVPGlobal information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 17:33









(CercleFinance.com) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) annonce avoir été informée qu'il avait été mis fin au protocole d'accord conclu le 30 juin 2021 entre Vallourec et les entités Kings Forest, Rathgar, Queens Gate et Red Maple, toutes affiliées à la société Strategic Value Partners (SVPGlobal).



La fin de cet accord résulte de la cession de la totalité des actions Vallourec détenues par SVPGlobal, indique l'AMF.





