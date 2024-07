Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: extension de Pau Branco autorisée au Brésil information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 09:04









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir reçu les autorisations nécessaires de l'autorité environnementale de l'État (COPAM) et du régulateur minier fédéral (ANM) pour lancer la première phase d'extension de sa mine de fer de Pau Branco, dans l'État brésilien de Minas Gerais.



Après ce processus d'autorisation réussi, le fabricant de tubes sans soudure réitère l'objectif d'un démarrage fin 2024 de l'extension de la phase 1. Vallourec prévoit que la phase 2 de l'extension de la mine sera achevée en 2027.



Sa direction est actuellement en discussion avec les autorités étatiques et nationales pour obtenir les permis de production et les permis environnementaux nécessaires à la réalisation de cette deuxième phase.





