Vallourec: entre sur le marché du stockage d'hydrogène

(CercleFinance.com) - Vallourec a inauguré à Aulnoye-Aymeries, dans le nord de la France, son démonstrateur de stockage vertical d'hydrogène gazeux comprimé.



Ce système modulaire facilite son intégration dans des environnements industriels contraignants, et offre une solution sécurisée pour le stockage d'hydrogène à grande échelle.



Première de ce type au monde, cette installation repose sur des tubes et des connexions déjà éprouvés en termes de technologie d'étanchéité et de résistance à la corrosion.



La solution consiste en un dispositif enterré capable de stocker jusqu'à 100 tonnes d'hydrogène gazeux dans des conditions de sécurité maximales. Le système s'adresse aux producteurs d'hydrogène vert et aux utilisateurs pour des applications industrielles et la mobilité lourde.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -1.29%