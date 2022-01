Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: en progression vers les 9,5E information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 10:38









(CercleFinance.com) - Plus forte progression du SBF120, Vallourec ouvre un petit gap au-dessus des 8,89E et semble se diriger vers les 9,5E (ex-plancher du 25 mai) tutoyés en tout début d'année. Au-delà de cette résistance, son objectif suivant serait les 10E, niveau de rupture à la baisse de mi-juin dernier.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +8.58%