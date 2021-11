Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : efface la résistance des 7,2E information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 15:05









(CercleFinance.com) - Vallourec rebondit vers 7,30E et efface la résistance des 7,2E (du 29/120 au 8/11: c'est une étape décisive vers un retracement du sommet du corridor qui se situe vers 8E (testé le 3/9 et 11/10). Le risque de cassure des 6,84E s'éloigne, ainsi que le scénario d'une rechute vers le support des 6,3E.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +2.21%