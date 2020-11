Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : discussions pour convertir de la dette en capital Cercle Finance • 17/11/2020 à 08:47









(CercleFinance.com) - A la suite d'articles de presse faisant état de discussions avec ses créanciers, Vallourec confirme rechercher auprès d'eux une réduction de son endettement pour un montant légèrement supérieur à 50% au moyen d'une conversion en capital. Le fabricant de tubes sans soudures rappelle les avoir approchés, dans le cadre de la procédure de mandat ad hoc qu'il a ouverte, en vue de restructurer son endettement de 3,5 milliards d'euros au 30 septembre 2020, dont 1,7 milliard venant à échéance en février 2021.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +13.01%