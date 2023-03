Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : dévisse de -13%, tutoie le support majeur 11,35E information fournie par Cercle Finance • 15/03/2023 à 16:27









(CercleFinance.com) - Vallourec dévisse de -13% vers 11,45E et pulvérise le support technique des 12,5E (objectif induit par la règle du balancier après plafonnement vers 14,5E) puis des 12E, ex-résistance de mi-novembre 2022... et enfin des 11,6E, le plancher du 4/5 janvier.

Il reste comme support (majeur) l'oblique moyen terme qui gravite vers 11,35E.









Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -13.37%