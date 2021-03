Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : dévisse de -10% sous les 36,6E, après +25% hebdo Cercle Finance • 01/03/2021 à 17:55









(CercleFinance.com) - Cavalier seul à la baisse de Vallourec qui dévisse de -10% (complètement à contrecourant du SBF-120) sous les 36,6E... mais après une semaine qui avait vu le titre flamber de +33%. Et Vallourec gagne encore +46% depuis le 1er janvier... mais une reprise d'appui sur 32,5E (ex-résistance des 25/11 et 08/01/2021) pourrait survenir.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -8.02%